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В парламенте Грузии подняли вопрос, связанный с ситуацией на границе с Азербайджаном

В парламенте Грузии обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

На сегодняшнем заседании парламента Грузии депутат Савалан Мирзоев выступил по поводу наблюдающейся в последние дни ситуации вокруг комплекса "Кешикчидаг". 

Как сообщает местное бюро Report, депутат заявил, что грузинский и азербайджанский народы веками жили в дружбе и братстве. 

По его словам, эти отношения сохранятся и впредь. 

С.Мирзоев заявил, что совместными усилиями ситуация вокруг указанного комплекса будет непременно разрешена. 

В конце своего выступления он призвал нынешних и бывших грузинских политиков не усугублять ситуацию вокруг комплекса. 

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