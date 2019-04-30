В парламенте Грузии подняли вопрос, связанный с ситуацией на границе с Азербайджаном

На сегодняшнем заседании парламента Грузии депутат Савалан Мирзоев выступил по поводу наблюдающейся в последние дни ситуации вокруг комплекса "Кешикчидаг".

Как сообщает местное бюро Report, депутат заявил, что грузинский и азербайджанский народы веками жили в дружбе и братстве.

По его словам, эти отношения сохранятся и впредь.

С.Мирзоев заявил, что совместными усилиями ситуация вокруг указанного комплекса будет непременно разрешена.

В конце своего выступления он призвал нынешних и бывших грузинских политиков не усугублять ситуацию вокруг комплекса.