В Париже состоялся официальный приём в честь Дня Республики Азербайджана - ФОТО

В честь государственного праздника Азербайджана - Дня Республики 28 мая - посольство Азербайджана во Франции и Постоянное представительство при UNESCO организовали в Париже официальный приём.

Как передаёт французское бюро Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные и правительственные официальные лица, члены парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний и проживающие во Франции соотечественники.