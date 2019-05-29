 Наверх

В Париже состоялся официальный приём в честь Дня Республики Азербайджана - ФОТО

В Париже состоялся приём в честь Дня Республики Азербайджана
© Foto: "Report"

В честь государственного праздника Азербайджана - Дня Республики 28 мая - посольство Азербайджана во Франции и Постоянное представительство при UNESCO организовали в Париже официальный приём.

Как передаёт французское бюро Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные и правительственные официальные лица, члены парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний и проживающие во Франции соотечественники.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi