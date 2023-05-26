В Париже состоялся официальный прием в честь Дня независимости Азербайджана

В честь государственного праздника Азербайджана - 28 мая Дня независимости - посольство Азербайджана во Франции и постоянное представительство при ЮНЕСКО организовали в Париже официальный прием.

В честь государственного праздника Азербайджана - 28 мая Дня независимости - посольство Азербайджана во Франции и постоянное представительство при ЮНЕСКО организовали в Париже официальный прием.

Как передает французское бюро Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные и правительственные официальные лица, члены парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний и проживающие во Франции соотечественники.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Франции. Затем посол нашей страны Лейла Абдуллаева подробно проинформировала гостей об образовании Азербайджанской Демократической Республики.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, отметил, что просуществовавшая всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика оказала существенное влияние на формирование демократических традиций на мусульманском Востоке.

Он подчеркнул, что реалии современного Азербайджана и сохранение ее независимости связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Процесс построения демократического, правового, светского государства и гражданского общества в Азербайджанской Республике сегодня успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева.