О нас

В Париже состоялся официальный прием в честь Дня независимости Азербайджана

В Париже состоялся официальный прием в честь Дня независимости Азербайджана В честь государственного праздника Азербайджана - 28 мая Дня независимости - посольство Азербайджана во Франции и постоянное представительство при ЮНЕСКО организовали в Париже официальный прием.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 05:24
В Париже состоялся официальный прием в честь Дня независимости Азербайджана

В честь государственного праздника Азербайджана - 28 мая Дня независимости - посольство Азербайджана во Франции и постоянное представительство при ЮНЕСКО организовали в Париже официальный прием.

Как передает французское бюро Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные и правительственные официальные лица, члены парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний и проживающие во Франции соотечественники.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Франции. Затем посол нашей страны Лейла Абдуллаева подробно проинформировала гостей об образовании Азербайджанской Демократической Республики.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, отметил, что просуществовавшая всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика оказала существенное влияние на формирование демократических традиций на мусульманском Востоке.

Он подчеркнул, что реалии современного Азербайджана и сохранение ее независимости связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Процесс построения демократического, правового, светского государства и гражданского общества в Азербайджанской Республике сегодня успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edilib

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi