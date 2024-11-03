В Париже состоялся концерт, посвященный освобождению Карабаха от оккупации

В столице Франции, Париже, состоялся концерт, посвященный освобождению Карабаха от оккупации.
Как сообщает местное бюро
Выступая на мероприятии, Л. Абдуллаева подчеркнула, что в результате военной агрессии Армении исторические территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет и были освобождены в 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны. Она отметила, что освобождение исторических земель имеет большое символическое значение для азербайджанского народа и приносит радость восстановления справедливости.
Посол подчеркнула, что концерт посвящен миру, и рассказала об усилиях Азербайджана, который был вынужден дважды вести войну из-за оккупации своих территорий, для достижения устойчивого мира.
Посол также поделилась с гостями информацией о мугаме как уникальном образце искусства, являющемся важной частью художественного наследия Азербайджана, о развитии джазовой музыки в стране и о первой в Восточном мире опере.
На концерте прозвучал синтез азербайджанского мугама и джаза в исполнении Этибар Асадлы и Илькина Довлетова. Их сопровождали Мартин Вангерме на ударных и Ранто Ракотомалала на контрабасе.