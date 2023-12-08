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В Париже состоялся концерт памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт памяти общенационального лидера Гейдара Алиева В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 11:30
В Париже состоялся концерт памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие организовано Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке посольства Азербайджана и Международного центра мугама.

В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, представители дипломатического корпуса, французские политические деятели, бизнесмены, профессора и другие гости.

Выступившие на мероприятии гости рассказали о роли мудрой политики великого лидера в государственном строительстве Азербайджана, в политической, экономической и других областях.

На концерте заслуженный артист, директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде и пианистка Саида Зульфугарова исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş konsert keçirilib

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