В Париже состоялся концерт памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие организовано Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке посольства Азербайджана и Международного центра мугама.

В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, представители дипломатического корпуса, французские политические деятели, бизнесмены, профессора и другие гости.

Выступившие на мероприятии гости рассказали о роли мудрой политики великого лидера в государственном строительстве Азербайджана, в политической, экономической и других областях.

На концерте заслуженный артист, директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде и пианистка Саида Зульфугарова исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.