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В Париже состоялся концерт, посвященный 106-летию независимости Азербайджана

В Париже состоялся концерт, посвященный 106-летию независимости Азербайджана В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 106-летию независимости Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 18:35
В Париже состоялся концерт, посвященный 106-летию независимости Азербайджана

В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 106-летию независимости Азербайджанской Республики.

Как сообщает французское бюро Report, концерт был организован при поддержке Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, посольства Азербайджана и Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана Лейла Абуллаева, член французского парламента Андре Вилье, французские бизнесмены, деятели искусства, профессора, журналисты и другие гости.

В своем выступлении Лейла Абдуллаева отметила, что Азербайджан, восстановивший независимость в 1991 году, долгие годы боролся за сохранение своей государственности.

Выступивший на мероприятии член правления Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жером Беген рассказал, что занимающий достойное место на международной арене Азербайджан с момента обретения независимости превратился в демократическое государство.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором прозвучали народные песни и произведения известных азербайджанских композиторов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Azərbaycanın müstəqilliyinin 106 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilib

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