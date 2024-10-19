В Париже состоялся концерт по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

В Париже состоялся концерт по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

В Париже состоялся концерт по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, французские бизнесмены, музыканты, деятели искусства и другие лица.

На мероприятии посол Л.Абдуллаева отметила, что Азербайджан, восстановивший свою независимость 33 года назад, сегодня стал независимым, суверенным государством, способным защитить свои границы. Она рассказала о светских ценностях, об усилиях страны по сохранению мира и стабильности в регионе и в Европе в целом.

На концерте азербайджанские и французские музыканты исполнили произведения известного композитора Огтая Зульфугарова.