В Париже состоялся концерт по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
Как сообщает местное бюро
На мероприятии посол Л.Абдуллаева отметила, что Азербайджан, восстановивший свою независимость 33 года назад, сегодня стал независимым, суверенным государством, способным защитить свои границы. Она рассказала о светских ценностях, об усилиях страны по сохранению мира и стабильности в регионе и в Европе в целом.
На концерте азербайджанские и французские музыканты исполнили произведения известного композитора Огтая Зульфугарова.