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В Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января

В Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января В столице Франции Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января.
Внешняя политика
21 января 2023 г. 04:37
В Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января

В столице Франции Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января.

Как передает местное бюро Report, в церемонии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, посол Турции во Франции Али Онанер, официальные лица и представители общественности Франции, члены аккредитованных в этой стране дипмиссий и международных организаций, ученые и представители СМИ.

Выступая на мероприятии посол Лейла Абдуллаева сказала, что трагедия 20 Января является одной из самых кровавых страниц в истории Азербайджана, которая сыграла важную роль на пути к независимости нашего государства, единству и сплоченности азербайджанского народа.

Постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о причинах трагедии 20 Января и освободительной борьбе нашего народа. По его словам, несмотря на информационную блокаду, дискриминацию и неприязнь, наш народ упорно отстоял свои права. Поэтому "Черный январь" — не только трагичная дата, но и летопись героизма азербайджанского народа.

Дипломаты отметили, что впервые политико-правовую оценку событиям 20 января дал общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный трагедии 20 Января, представлена ​​концертная программа из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов в исполнении талантливой пианистки Саиды Зульфугаровой под аккомпанемент Агарахима Гулиева на флейте.

Гости также ознакомились с ​​фотовыставкой, посвященной трагедии 20 Января.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə 20 Yanvar faciəsinin 33-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

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