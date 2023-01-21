В Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января

В столице Франции Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января.
Как передает местное бюро
Выступая на мероприятии посол Лейла Абдуллаева сказала, что трагедия 20 Января является одной из самых кровавых страниц в истории Азербайджана, которая сыграла важную роль на пути к независимости нашего государства, единству и сплоченности азербайджанского народа.
Постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о причинах трагедии 20 Января и освободительной борьбе нашего народа. По его словам, несмотря на информационную блокаду, дискриминацию и неприязнь, наш народ упорно отстоял свои права. Поэтому "Черный январь" — не только трагичная дата, но и летопись героизма азербайджанского народа.
Дипломаты отметили, что впервые политико-правовую оценку событиям 20 января дал общенациональный лидер Гейдар Алиев.
Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный трагедии 20 Января, представлена концертная программа из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов в исполнении талантливой пианистки Саиды Зульфугаровой под аккомпанемент Агарахима Гулиева на флейте.
Гости также ознакомились с фотовыставкой, посвященной трагедии 20 Января.