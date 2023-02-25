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В Париже состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Париже состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида В столице Франции Париже при организации посольства Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 04:48
В Париже состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В столице Франции Париже при организации посольства Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, в ней приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, посол Турции во Франции Али Онанер, представители аккредитованных дипломатических миссий и международных организаций и др.

Выступая на мероприятии, Лейла Абдуллаева подробно рассказала о причинах Ходжалинской трагедии и сообщила, что 31 год назад армянские вооруженные силы за одну ночь стерли с лица земли город Ходжалы и беспощадно расправились с его населением. В ходе этой резни сотни стариков, женщин и детей были убиты с особой жестокостью.

После официальной части состоялся концерт, посвященный памяти жертв Ходжалы, где прозвучала музыкальная пьеса французского композитора Пьера Тиллуа "Ходжалы 613".

Участники мероприятия также ознакомились с выставкой книг и фотографий, посвященной Ходжалинской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Fransadakı səfirliyində Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb

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