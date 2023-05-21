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В Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами

В Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами В столице Франции Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами.
Внешняя политика
21 мая 2023 г. 02:48
В Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами

В столице Франции Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами.

Как передает местное бюро Report, в рамках встречи, организованной Научной ассоциацией "Алим", студенты посетили на кладбище Сен-Клу могилу одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Алимардан бека Топчубашева.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, заведующий научным сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджанской Республики Турхан Сулейман, консул Азербайджанской Республики во Франции Хатира Мусеибова, президент научной ассоциации "Алим" Гюнель Сафарова, студенты, обучающиеся на уровне магистратуры и докторантуры в различных университетах Франции и другие лица.

В ходе мероприятия была затронута деятельность Научного ассоциации "Алим", представлены ее проекты. Затем студенты выдвинули ряд предложений, были обсуждены волнующие их вопросы.

Мероприятие продолжилось художественной частью, Эльдениз Алекперзаде на фортепиано и Агарагим Гулиев на флейте исполнили азербайджанскую музыку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə azərbaycanlı tələbələrlə görüş keçirilib

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