В Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами

В столице Франции Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами.

В столице Франции Париже состоялась встреча с азербайджанскими студентами.

Как передает местное бюро Report , в рамках встречи, организованной Научной ассоциацией "Алим", студенты посетили на кладбище Сен-Клу могилу одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Алимардан бека Топчубашева.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, заведующий научным сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджанской Республики Турхан Сулейман, консул Азербайджанской Республики во Франции Хатира Мусеибова, президент научной ассоциации "Алим" Гюнель Сафарова, студенты, обучающиеся на уровне магистратуры и докторантуры в различных университетах Франции и другие лица.

В ходе мероприятия была затронута деятельность Научного ассоциации "Алим", представлены ее проекты. Затем студенты выдвинули ряд предложений, были обсуждены волнующие их вопросы.

Мероприятие продолжилось художественной частью, Эльдениз Алекперзаде на фортепиано и Агарагим Гулиев на флейте исполнили азербайджанскую музыку.