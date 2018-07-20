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    В Париже состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем компании Rothschild and Co

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем компании Rothschild and Co Дэвидом де Ротшильдом.

    Как сообщает Report, на встрече состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между Азербайджаном и компанией Rothschild and Co, была подчеркнута необходимость расширения этого сотрудничества в банковском секторе, в области приватизации.

    Дэвид де Ротшильд отметил, что в свое время его дед осуществлял успешную деятельность в Азербайджане, он также намерен продолжить эту традицию.

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