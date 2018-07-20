В Париже состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем компании Rothschild and Co

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем компании Rothschild and Co Дэвидом де Ротшильдом.

Как сообщает Report, на встрече состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между Азербайджаном и компанией Rothschild and Co, была подчеркнута необходимость расширения этого сотрудничества в банковском секторе, в области приватизации.

Дэвид де Ротшильд отметил, что в свое время его дед осуществлял успешную деятельность в Азербайджане, он также намерен продолжить эту традицию.