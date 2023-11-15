В Париже прошла конференция, посвященная перспективам мира на Южном Кавказе
В Париже прошла конференция, посвященная перспективам мира на Южном КавказеПосольство Азербайджана во Франции организовало в Париже конференцию на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности через три года после военных действий между Арменией и Азербайджаном".
Посольство Азербайджана во Франции организовало в Париже конференцию на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности через три года после военных действий между Арменией и Азербайджаном".
Как сообщает Report, об этом написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
В ходе мероприятия были затронуты отношения с Францией, рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества. Была отмечена важность доведения до французской общественности фактов об Азербайджане, а также о регионе, подчеркнута значимость восстановления прочного мира.
Посол Л.Абдуллаева рассказала об официальной позиции Азербайджана, о нормализации отношений с Арменией, а также о работе, проводимой в регионе в направлении миростроительства, о процессе реконструкции, проводимой на освобожденных территориях, поделилась взглядами нашей страны касательно будущего региона.
Je remercie tous les participants de la conférence d'aujourd'hui - académiciens, experts, journalistes, politiciens pour leur contribution aux débats autour de «Les perspectives de la paix dans le Caucase du Sud». L'opinion partagée: la #paix est nécessaire! pic.twitter.com/MPlsDAycdJ