В Париже прошла конференция, посвященная перспективам мира на Южном Кавказе

Посольство Азербайджана во Франции организовало в Париже конференцию на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности через три года после военных действий между Арменией и Азербайджаном".

Посольство Азербайджана во Франции организовало в Париже конференцию на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности через три года после военных действий между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report , об этом написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

В ходе мероприятия были затронуты отношения с Францией, рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества. Была отмечена важность доведения до французской общественности фактов об Азербайджане, а также о регионе, подчеркнута значимость восстановления прочного мира.

Посол Л.Абдуллаева рассказала об официальной позиции Азербайджана, о нормализации отношений с Арменией, а также о работе, проводимой в регионе в направлении миростроительства, о процессе реконструкции, проводимой на освобожденных территориях, поделилась взглядами нашей страны касательно будущего региона.