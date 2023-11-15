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В Париже прошла конференция, посвященная перспективам мира на Южном Кавказе

В Париже прошла конференция, посвященная перспективам мира на Южном Кавказе Посольство Азербайджана во Франции организовало в Париже конференцию на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности через три года после военных действий между Арменией и Азербайджаном".
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 23:33
В Париже прошла конференция, посвященная перспективам мира на Южном Кавказе

Посольство Азербайджана во Франции организовало в Париже конференцию на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности через три года после военных действий между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

В ходе мероприятия были затронуты отношения с Францией, рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества. Была отмечена важность доведения до французской общественности фактов об Азербайджане, а также о регионе, подчеркнута значимость восстановления прочного мира.

Посол Л.Абдуллаева рассказала об официальной позиции Азербайджана, о нормализации отношений с Арменией, а также о работе, проводимой в регионе в направлении миростроительства, о процессе реконструкции, проводимой на освобожденных территориях, поделилась взглядами нашей страны касательно будущего региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Cənubi Qafqazda sülh perspektivlərinə həsr edilmiş konfrans keçirilib

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