В Париже прошла акция против колониальной политики Франции

В столице Франции Париже алжирцы провели акцию протеста против колониальной политики этой страны.
Как сообщает французское бюро Report, участники призвали французское правительство официально признать военные преступления, совершенные в Алжире.
Протестующие назвали бесчеловечным экспонирование черепов казненных алжирских борцов, отдавших жизни за независимость, в парижском музее. Они потребовали вернуть черепа обезглавленных солдат Алжиру.
Участники акции также напомнили о ядерных испытаниях, проведенных Францией в Алжире, в результате которых погибли тысячи людей, а местное население подверглось принудительной депортации. Протестующие заявили, что Франция ограбила страну, присвоив ее материальные и культурные ценности.
Демонстранты потребовали от Франции официального признания совершенных военных преступлений.