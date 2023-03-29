В Париже прошел круглый стол, посвященный событиям в Сумгайыте

В столице Франции Париже состоялся круглый стол, посвященный сумгайытским событиям.

В столице Франции Париже состоялся круглый стол, посвященный сумгайытским событиям.

Как сообщает местное бюро Report, на круглом столе, посвященном презентации книги бывшего прокурора Аслана Исмаилова "Сумгайыт, начало распада СССР", приняли участие французские профессора, журналисты, историки, дипломаты, члены гражданского общества и другие лица.

Круглый стол был организован ассоциацией азербайджано-французского диалога.

На мероприятии автор рассказал о процессах, на которых он выступал в качестве прокурора по поводу сумгайытских событий.

Сообщая о причинах и организаторах сумгайытских событий, автор довел до сведения участников мероприятия, что организаторами этих событий были армяне и, что особую роль в них сыграли диверсионные группы армян, размещенные среди населения города и чисто владеющие азербайджанским языком.

В ходе мероприятия участники задали юристу множество вопросов о сумгайытских событиях, процессах первых лет распада СССР.

Книга издана на французском языке издательством Visible.