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В Париже состоялась презентация ​​книги "Шуша - жемчужина Кавказа"

В Париже состоялась презентация ​​книги "Шуша - жемчужина Кавказа" В Париже состоялась презентация книги "Шуша - жемчужина Кавказа".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 04:46
В Париже состоялась презентация ​​книги Шуша - жемчужина Кавказа

В Париже состоялась презентация книги "Шуша - жемчужина Кавказа".

Как передает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, дипломаты, профессора, журналисты и другие лица.

Выступившая на мероприятии Л.Абдуллаева подробно рассказала гостям о Шуше, культурном центре нашей страны, ее истории и разрушениях, которые она понесла во время оккупации. Дипломат сообщила, что помимо истории и культуры города, в книгу вошли также моменты боли и печали, которые пережили его жители.

Подробную информацию о книге гостям дал ее автор, основатель портала Musulmans en france, журналист-режиссер Жан-Мишель Брюн (Jean-Michel Brun). Он довел до сведения гостей, насколько важен город Шуша в глазах каждого азербайджанца:

"Вторая карабахская война закончилась, как только Шуша была освобождена от оккупации", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Şuşaya həsr edilən kitabın təqdimatı olub

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