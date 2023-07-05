В Париже состоялась презентация ​​книги "Шуша - жемчужина Кавказа"

В Париже состоялась презентация книги "Шуша - жемчужина Кавказа".

В Париже состоялась презентация книги "Шуша - жемчужина Кавказа".

Как передает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, дипломаты, профессора, журналисты и другие лица.

Выступившая на мероприятии Л.Абдуллаева подробно рассказала гостям о Шуше, культурном центре нашей страны, ее истории и разрушениях, которые она понесла во время оккупации. Дипломат сообщила, что помимо истории и культуры города, в книгу вошли также моменты боли и печали, которые пережили его жители.

Подробную информацию о книге гостям дал ее автор, основатель портала Musulmans en france, журналист-режиссер Жан-Мишель Брюн (Jean-Michel Brun). Он довел до сведения гостей, насколько важен город Шуша в глазах каждого азербайджанца:

"Вторая карабахская война закончилась, как только Шуша была освобождена от оккупации", - сказал он.