В Париже посетили могилы создателей АДР - ФОТО

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Париж. 15 июня. REPORT.AZ/ Во французском Париже посетили могилы создателей Азербайджанской Демократической Республики и почтили их память.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, представители азербайджанской диаспоры и другие посетили могилы похороненных в этой стране Алимардан-бека Топчибашева, Джейхуна Гаджибейли и др., возложили венки к могилам.

В церемонии принял участие мэр города Сен-Клу Эрик Бердоати. Он сказал, что в историю города Сен-Клу вошли несколько сильных личностей, посвятивших свою жизнь борьбе за родину, одним из них был Алимардан-бек Топчибашев, который также вписал свое имя в историю Франции.

Посол Рахман Мустафаев отметил, что у прибывших во Францию представителей АДР было две мечты: "Если одна из них была независимость Азербайджана, то вторая – налаживание успешных двусторонних связей с Францией. Сегодня обе их мечты стали реальностью. Азербайджан - развивающееся светское независимое государство и является важным партнером Франции в регионе".