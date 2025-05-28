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В Париже по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся официальный прием

В Париже по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся официальный прием В столице Франции, Париже, по случаю 28 Мая — Дня независимости и Дня Вооружённых сил Азербайджана, посольством Азербайджана во Франции и Постоянным представительством при ЮНЕСКО был организован официальный приём.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 00:50
В Париже по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся официальный прием

В столице Франции, Париже, по случаю 28 Мая — Дня независимости и Дня Вооружённых сил Азербайджана, посольством Азербайджана во Франции и Постоянным представительством при ЮНЕСКО был организован официальный приём.

Как передает Report со ссылкой на французское бюро, в мероприятии приняли участие высокопоставленные представители государственных и правительственных структур, депутаты парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний, а также проживающие во Франции соотечественники.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Франции.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева подробно рассказала гостям о создании Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и проведенных ею реформах. Она отметила, что АДР предоставила политические и гражданские права всем своим гражданам вне зависимости от национальности, сословия и пола, впервые на Востоке предоставила женщинам избирательное право и закрепила равноправие между мужчинами и женщинами.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своём выступлении рассказал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном по защите мирового культурного наследия. Он подчеркнул, что в стране успешно продолжается процесс построения демократического, правового и светского государства, а также развитие гражданского общества.

Военный атташе посольства Азербайджана во Франции, подполковник Джавид Абдуллаев проинформировал участников мероприятия об истории создания и развития Вооружённых сил Азербайджана, их почётной миссии по обеспечению независимости, территориальной целостности и национальной безопасности страны, а также о достигнутых успехах. Он напомнил, что первые национальные вооружённые силы в Азербайджане были сформированы ещё в начале прошлого века.

Военный атташе подчеркнул, что сегодня Азербайджан располагает одной из самых мощных армий в регионе. Он добавил, что победа в Отечественной войне, восстановление территориальной целостности страны и международного права являются наглядным подтверждением этой силы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Müstəqillik Günü və Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

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