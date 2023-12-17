В Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира

В столице Франции Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира.

В столице Франции Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира.

Как передает местное бюро Report, в мероприятии, проведенном в Культурном центре посольства Азербайджана, приняли участие наши соотечественники, проживающие в разных странах Европы.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева подчеркнула, что 2023 год, который подходит к концу, особенно знаменателен для нашего народа, что суверенитет республики восстановлен. Она подчеркнула, что это историческое событие стало возможным благодаря твердой воле нашего народа, героизму азербайджанского солдата и мудрой политике президента страны.