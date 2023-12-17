О нас

В Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира В столице Франции Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира.
Внешняя политика
17 декабря 2023 г. 07:47
В Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира

В столице Франции Париже отметили День солидарности азербайджанцев мира.

Как передает местное бюро Report, в мероприятии, проведенном в Культурном центре посольства Азербайджана, приняли участие наши соотечественники, проживающие в разных странах Европы.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева подчеркнула, что 2023 год, который подходит к концу, особенно знаменателен для нашего народа, что суверенитет республики восстановлен. Она подчеркнула, что это историческое событие стало возможным благодаря твердой воле нашего народа, героизму азербайджанского солдата и мудрой политике президента страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd edilib

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi