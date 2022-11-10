В Париже отметили День Победы Азербайджана

По случаю 8 ноября - Дня Победы посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО в Париже был организован концерт.

По случаю 8 ноября - Дня Победы посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО в Париже был организован концерт.

Как передает местное бюро Report , в мероприятии приняли участие члены французского парламента, представители общественно-политических, научных, культурных кругов, юристы, аккредитованные в Париже дипломаты из многих стран, а также члены азербайджанской диаспоры во Франции.

Принимавший участие в мероприятии член парламента Франции, депутат Андре Вилье напомнил, что дипломатические усилия Франции, на которую в течение многих лет была возложена миссия по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы, не дали результатов, азербайджанские земли долгое время находились под оккупацией Армении, и Азербайджан своими силами восстановил свою территориальную целостность.

"Сегодня мы должны мобилизовать все наши усилия для установления прочного мира на Южном Кавказе", - сказал он.

Выступившая на мероприятии советник по политическим вопросам и временный поверенный в делах посольства Азербайджанской Республики во Франции Нигяр Гусейнова сказала, что два года назад народ Азербайджана освободил свои земли от 30-летней оккупации под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева, восстановив тем самым международное право и историческую справедливость.

"Дата 8 ноября знаменательна торжеством исторической справедливости, международного права, восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. В этот день было объявлено об освобождении города Шуша, имеющего большую духовную ценность и символическое значение для азербайджанского народа", - подчеркнула Н.Гусейнова.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев предоставил информацию о том, как армянские вандалы уничтожали исторические памятники и культурное наследие Азербайджана в период оккупации, проводимой ими политике этнических чисток в отношении азербайджанцев, лишении своего очага около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, а также подчеркнул безальтернативность прочного мира и важность его установления как наследия для будущих поколений.

Затем с ​​концертной программой выступили известный джазмен Этибар Асадли, азербайджанский эстрадный певец, участник конкурса "Евровидение-2008" Эльнур Гусейнов, исполнитель на балабане и трубе Алафсар Рагимов.

Азербайджанскую музыку на контрабасе исполнил Самуэль Фима, а на ударных инструментах - Венсан Тортиллер.