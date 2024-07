В Париже открылся "Олимпийский дом Азербайджана"

В столице Франции Париже состоялась церемония открытия "Олимпийского дома Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "Х" написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Комфортная атмосфера, приятные люди, вкусная национальная кухня и отличная музыка", - говорится в публикации.

Напомним, что летние Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.