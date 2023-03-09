В Париже открылась выставка произведений азербайджанских художниц

По случаю Международного женского дня, в столице Франции Париже открылась выставка произведений азербайджанских художников.

По случаю Международного женского дня, в столице Франции Париже открылась выставка произведений азербайджанских художниц.

Как передает местное бюро Report, она прошла в Доме общественной жизни и гражданского общества Латинского квартала, действующем при мэрии 5-го округа Парижа, при поддержке "Ассоциации диалога Франция - Азербайджан", Association de Togrul Narimanbekov и др.

На выставке, которая продлится до 18 марта, представлены работы азербайджанских художниц Асмар Нариманбековой, Сахиба Асадли, Тараны Сеид, Егане Гусейновой, Миланы Камиевой, Нармины Валиевой, Саиды Фагала-Хагверди, Айсель Миргасимовой, Лейлы Алиевой, Эльнары Сафаровой, Рены Амраховой, Егане Асадовой и известного фотографа Майи Багировой.