В Парагвае Азербайджану вручен сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба"

Сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба", включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, был официально вручен Азербайджану на специальной церемонии.
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Вручение состоялось в рамках 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию в городе Асунсьон, Парагвай.
Это достижение является очередным проявлением международного признания традиций, которые азербайджанский народ сохраняет на протяжении веков, и широкого продвижения азербайджанского культурного наследия.
Напомним, что азербайджанское ремесло изготовления тандыра и искусство выпечки в нем хлеба были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.