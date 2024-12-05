О нас

В Парагвае Азербайджану вручен сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба"

В Парагвае Азербайджану вручен сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба" Сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба", включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, был официально вручен Азербайджану на специальной церемонии.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 23:12
В Парагвае Азербайджану вручен сертификат номинации Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба

Сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба", включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, был официально вручен Азербайджану на специальной церемонии.

Как передает Report, об этом Национальная комиссия Азербайджана при ЮНЕСКО сообщила в соцсети Х.

Вручение состоялось в рамках 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию в городе Асунсьон, Парагвай.

Это достижение является очередным проявлением международного признания традиций, которые азербайджанский народ сохраняет на протяжении веков, и широкого продвижения азербайджанского культурного наследия.

Напомним, что азербайджанское ремесло изготовления тандыра и искусство выпечки в нем хлеба были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paraqvayda "Təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə mədəniyyəti" nominasiyasının sertifikatı Azərbaycana təqdim olunub

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi