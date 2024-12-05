В Парагвае Азербайджану вручен сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба"

Сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба", включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, был официально вручен Азербайджану на специальной церемонии.

Сертификат номинации "Тандырное ремесло и искусство выпечки хлеба", включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, был официально вручен Азербайджану на специальной церемонии.

Как передает Report , об этом Национальная комиссия Азербайджана при ЮНЕСКО сообщила в соцсети Х.

Вручение состоялось в рамках 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию в городе Асунсьон, Парагвай.

Это достижение является очередным проявлением международного признания традиций, которые азербайджанский народ сохраняет на протяжении веков, и широкого продвижения азербайджанского культурного наследия.

Напомним, что азербайджанское ремесло изготовления тандыра и искусство выпечки в нем хлеба были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

