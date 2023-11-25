О нас

В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану

В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану
Внешняя политика
25 ноября 2023 г. 18:33
В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану

В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Межпарламентской группой дружбы Мексика-Азербайджан.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов.

Дипломат отметил, что в рамках встречи была подчеркнута положительная и очень активная динамика в межпарламентских отношениях двух стран.

"Взаимные визиты президентов, членов групп дружбы способствовали еще большему укреплению наших связей. В апреле этого года в Палате депутатов состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева”, - добавил он.

Мамед Талыбов отметил, что Мексика является надежным другом и партнером: "Мы высоко ценим позицию Мексики в поддержке усилий Азербайджана по достижению устойчивого мира в регионе, а также деятельности по восстановлению и возрождению освобожденных от армянской оккупации земель".

Дипломат также рассказал, что в ходе встречи была подчеркнута ведущая роль Азербайджана в реализации проектов глобального масштаба, изменивших энергетическую и транспортную карту Евразии: "Был обсужден потенциал развития связей в различных сферах, конкретные шаги по дальнейшему укреплению наших отношений дружбы и сотрудничества".

Отметим, что делегация азербайджанского парламента во главе с президентом Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Мексика, депутатом Жалей Алиевой по приглашению президента Мексики находится с визитом в этой стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Meksika Deputatlar Palatasında Meksika-Azərbaycan Dostluq Qrupu ilə görüş baş tutub

Другие новости из категории

Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
МИД Азербайджана поздравил  Боснию и Герцеговину
МИД Азербайджана поздравил  Боснию и Герцеговину
25 ноября 2023 г. 13:02
Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ
Самед Сеидов примет участие в мероприятиях ПАСЕ
25 ноября 2023 г. 11:24
Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Президент направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины
25 ноября 2023 г. 11:08
Азербайджан передал Украине машину для гуманитарного разминирования
Азербайджан передал Украине машину для гуманитарного разминирования
25 ноября 2023 г. 09:42
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну
Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну
24 ноября 2023 г. 23:00
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН
24 ноября 2023 г. 20:43
Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива
ФотоДжейхун Байрамов встретился с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива
24 ноября 2023 г. 20:10
Участники саммита в Баку заявили о намерении усилить роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества
Участники саммита в Баку заявили о намерении усилить роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества
24 ноября 2023 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi