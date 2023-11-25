В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану

В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Группой дружбы по Азербайджану

В Палате депутатов Мексики состоялась встреча с Межпарламентской группой дружбы Мексика-Азербайджан.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов.

Дипломат отметил, что в рамках встречи была подчеркнута положительная и очень активная динамика в межпарламентских отношениях двух стран.

"Взаимные визиты президентов, членов групп дружбы способствовали еще большему укреплению наших связей. В апреле этого года в Палате депутатов состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева”, - добавил он.

Мамед Талыбов отметил, что Мексика является надежным другом и партнером: "Мы высоко ценим позицию Мексики в поддержке усилий Азербайджана по достижению устойчивого мира в регионе, а также деятельности по восстановлению и возрождению освобожденных от армянской оккупации земель".

Дипломат также рассказал, что в ходе встречи была подчеркнута ведущая роль Азербайджана в реализации проектов глобального масштаба, изменивших энергетическую и транспортную карту Евразии: "Был обсужден потенциал развития связей в различных сферах, конкретные шаги по дальнейшему укреплению наших отношений дружбы и сотрудничества".

Отметим, что делегация азербайджанского парламента во главе с президентом Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Мексика, депутатом Жалей Алиевой по приглашению президента Мексики находится с визитом в этой стране.