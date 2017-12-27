В пакистанских СМИ опубликовали статью о Нагорном Карабахе

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В пакистанском онлайн-издании Parliament Times опубликовали статью о прошедшем в этом году в столице Пакистана, городе Исламабад саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), об его участниках, в том числе Азербайджане, и нагорно-карабахском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на dailyparliamenttimes.com, после распада Советского Союза в 1992 году в состав Организации вошли несколько стран, в том числе и Азербайджан.

На принятой по итогам Исламабадского саммита, в котором участвовал и президент Азербайджана, итоговой декларации были определены ряд проектов в экономической, транспортной и других областях.

Отмечено также, что президенты стран-участниц саммита в итоговом документе выразили беспокойство по поводу неразрешенных конфликтов на территории стран, входящих в ОЭС, в том числе по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

“Нагорно-карабахский конфликт препятствует реализации всего экономического потенциала региона и экономического сотрудничества. Также это создает угрозу региональному сотрудничеству и сотрудничеству в более широком масштабе”.

Также в статье отмечено, что президенты, участвовавшие в саммите, высказались о уже существующих резолюциях по подобного рода конфликтам, основанных на принципах территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ.

В статье отмечено также, что факт неприсоединения Кыргызстана к политическому пункту Декларации вызвало недоумение, как со стороны Азербайджана, так и Пакистана. Азербайджан отреагировал на это на уровне министерства иностранных дел, где действия Кыргызстана были оценены как непонятные. Особенно это вызвало недоумении в свете наличия международных документов СБ ООН, ОЭС и других организаций, где поддерживается территориальная целостность Азербайджана.

В статье также рассказывается о том, что из-за территориальных притязаний Армении более 20 лет она находится в состоянии войны с Азербайджаном, в результате войны Армения оккупировала Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, которые составляют 20 процентов территории и являются международно признанными территориями Азербайджана и провела существенные этнические чистки в отношении миллиона человек.

Также в статье отмечается, что СБ ООН принял резолюции о выводе Арменией своих войск с оккупированных территорией Азербайджана, а также тот факт, что Кыргызстан направил письмо в Секретариат ОЭС и заявил о присоединении к политическому пункту Исламабадской резолюции.