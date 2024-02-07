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В Пакистане завершилось голосование на выборах президента Азербайджана

В Пакистане завершилось голосование на выборах президента Азербайджана Процесс голосования на избирательном участке №54 Ясамальского второго избирательного округа №16, созданном при посольстве Азербайджана в Пакистане в связи с выборами президента Азербайджанской Республики, завершился в 19:00 по местному времени.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 18:51
В Пакистане завершилось голосование на выборах президента Азербайджана

Процесс голосования на избирательном участке №54 Ясамальского второго избирательного округа №16, созданном при посольстве Азербайджана в Пакистане в связи с выборами президента Азербайджанской Республики, завершился в 19:00 по местному времени.

Как сообщили Report в диппредставительстве, помимо проживающих в Пакистане азербайджанцев, на участке в посольстве также проголосовали находящиеся сегодня в Исламабаде и обладающие избирательным правом граждане Азербайджана.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Voting in Pakistan for presidential election in Azerbaijan ends
Версия на азербайджанском языке Pakistanda Azərbaycandakı prezident seçkiləri üzrə səsvermə başa çatıb

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