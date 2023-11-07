В Пакистане торжественно отметили День Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Пакистане организовало в этой стране официальный прием по случаю третьей годовщины Дня Победы в Отечественной войне.

Посольство Азербайджана в Пакистане организовало в этой стране официальный прием по случаю третьей годовщины Дня Победы в Отечественной войне.

Как сообщили Report в дипмиссии, на приеме, который в качестве высокого гостя посетил федеральный министр информации и радиовещания Пакистана Муртаза Соланги, присутствовали заместитель федерального министра по оборонному производству этой страны Хумаюн Ахмед, сенаторы, послы зарубежных стран в Пакистане, дипломаты, представители госучреждений, общественных, культурных, деловых кругов, высокопоставленные офицеры Вооруженных сил этой страны, представители СМИ, а также азербайджанцы, проживающие в Пакистане.

Сначала были исполнены гимны Азербайджана и Пакистана.

Затем выступил посол Хазар Фархадов. Он отметил, что ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается как День Победы, дипломат выразил глубокое уважение памяти шехидов, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Глава азербайджанской дипмиссии, рассказывая об истории бывшего армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнул, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией около 20 процентов территории Азербайджана, совершала военные преступления на оккупированных территориях и проводила этнические чистки против азербайджанцев. Отметив, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, дипломат довел до сведения участников мероприятия, что Армения игнорировала указанные резолюции, проявляя неуважение к нормам и принципам международного права.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне, посол сказал, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева в 2020 году освободила свои исторические земли от армянской оккупации и восстановила территориальную целостность Азербайджана.

Дипломат напомнил, что 19 сентября этого года в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах, и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера. Х.Фархадов добавил, что по итогам этих мероприятий были разоружены нелегальные армянские вооруженные формирования, а незаконные структуры сепаратистов были вынуждены самоупраздниться.

Дипломат рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, довел до сведения гостей обширную информацию о международных аэропортах Физули, Зангилан, Лачин, а также о программе "Великое возвращение". Он также сообщил о шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении реинтеграции этнических армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, а также о важности безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель, к родному очагу.

Коснувшись в своем выступлении азербайджано-пакистанких отношений, Х.Фархадов подчеркнул, что Пакистан оказывал Азербайджану политическую и моральную поддержку как в период карабахского конфликта, так и в ходе Отечественной войны, и выразил за эту благодарность пакистанской стороне.

Выступивший затем министр информации и радиовещания Пакистана Муртаза Соланги поздравил от имени премьер-министра этой страны Анвара уль Хак Какара правительство и народ Азербайджана с Днем Победы. Он подчеркнул, что освобождение Азербайджаном своих исторических земель от армянской оккупации было встречено с большой радостью среди пакистанского народа.

Министр высоко оценил строительно-восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

В завершение мероприятия было сделано фото на память.