В Пакистане состоялось открытие "Родника памяти шехидов 20 января"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По инициативе и поддержке Фонда Гейдара Алиева в районе Гуджархан провинции Пенджаб Пакистана состоялось открытие "Родника памяти шехидов 20 января".

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане.

На мероприятии, организованном в Академии Ибн-е-Халдун в городе Гуджархан, приняли участие ректор академии, преподавательско-студенческий состав, известная интеллигенция, представители прессы, телеканалы, сотрудники посольства Азербайджана в Пакистане.

Ректор Академии Ибн-е-Халдун Гази Мухаммад Имран в своей речи о событиях, произошедших в городе Баку 25 лет назад, отметил, что в ночь с 19 на 20 января советские войска проявили особую жестокость по отношению к мирному населению, в том числе детям, старикам и женщинам, пролив невинную кровь. Он заметил, что трагическая, но славная ночь 20 января стала началом дороги, ведущей к независимости.

Посол Азербайджана Дашгын Шикаров в своей речи о событиях конца XX века в СССР отметил, что армянские националисты воспользовались возникшей ситуацией для того, чтобы предъявить территориальные претензии на азербайджанские земли. В ответ на это в Азербайджане началось народное движение. Он довел до внимания участников мероприятия подробности ночи Черного января, заметив, что хотя в этот день наш народ и столкнулся в великой трагедией, но он доказал всему миру верность Родине, волю в борьбе за независимость. Посол отметил, что на следующий день после трагических событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, несмотря на оказываемое на него давление, выступил в представительстве Азербайджана в Москве с резким осуждением акции.

Дашгын Шикаров высоко оценил инициативу Фонда Гейдара Алиева накануне 25-ой годовщины трагедии и выразил благодарность руководству провинции Пенджаб.

В заключение мероприятия студенты академии продемонстрировали сценки, изображающие трагические события Черного января.

После этого Д.Шикаров посетил село Джармод Калан района Сахал Хингер и ознакомился с проводимыми здесь работами, встретился с аксаккалами села. В ходе встречи аксаккалы села выразили благодарность азербайджанскому народу, его руководству и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказываемую им заботу.