В Пакистане проведены благотворительные мероприятия по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По инициативе первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в отделениях дома для сирот Pakistan Sweet Homes в городах Исламабад, Абботтабад и Карачи проведены благотворительные мероприятия по случаю праздника Гурбан.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

В мероприятиях приняли участие директор Pakistan Sweet Homes Замрад Хан, президент Азербайджано-пакистанского молодежного форума, директор Института мира и дипломатических исследований Мухаммед Асиф Нур, известные общественно-политические деятели, сенаторы, пресса, сотрудники посольства Азербайджана в Пакистане и дети-воспитанники дома для сирот.

Президент Азербайджано-пакистанского молодежного форума М.А.Нур рассказал об историческом и политическом значении дружественных и братских азербайджано-пакистанских отношений, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Он также поведал об объединяющих страны и народы политических и нравственных факторах.

По его словам, Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в тяжелые дни, что проявилось, в том числе, в гуманитарных и благотворительных акциях, осуществленных Фондом Гейдара Алиева по инициативе Мехрибан Алиевой. "Женщина с золотым сердцем – Мехрибан Алиева всегда была доброжелательной к малоимущим пакистанцам и продолжает распространять счастье среди них. В Пакистане с трудом найдутся лица, подобно Мехрибан Алиевой, занимающиеся благотворительной деятельностью", - сказал М.А.Нур, подчеркнув значение этих проектов.

Выступивший после директор Pakistan Sweet Homes Замрад Хан сообщил, что организация опекает 3600 детей-сирот в своих отделениях, расположенных в разных регионах страны, а также рассказал о необходимости заботы о них. По его словам, забота о сиротах - это святое дело, божественное предписание. Он отметил, что благотворительные проекты Фонда Гейдара Алиева являются проявлением высших ценностей, высокой культуры, эти дела не пропадут зря, они вносят вклад в азербайджано-пакистанские связи.

Посол Дашгын Шикаров поприветствовал участников мероприятия от имени первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, передал ее наилучшие пожелания маленьким воспитанникам дома сирот. По его словам, радует то, что люди собрались вместе в преддверие праздника Гурбан. Посол поведал участникам мероприятия о проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане, Пакистане и других странах. Он также сообщил, что 24-25 сентября в Исламабаде, Абботтабаде и Карачи будет принесено в жертву большое количество крупного рогатого скота, мясо раздадут 3600 воспитанникам дома для сирот, а также другим нуждающимся людям, проживающим в регионах.

Воспитанники дома для сирот исполнили на мероприятии отражающие культуру Пакистана танцы, песни, а также спортивные трюки.

В завершение мероприятия от имени Фонда Гейдара Алиева детям дома сирот были вручены школьные рюкзаки, принадлежности и другие подарки.