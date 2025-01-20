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В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января

В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января 10:59
Внешняя политика
20 января 2025 г. 11:16
В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января

В Университете современных языков Пакистана состоялся семинар на тему "20 Января — день героизма и гордости Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Пакистане, в мероприятии приняли участие преподаватели и студенты университета, представители аналитических центров страны, а также сотрудники посольства.

Участники почтили память шехидов минутой молчания, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Пакистана, а также был показан видеоролик, посвященный Дню общенационального траура 20 Января.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов напомнил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года, без предварительного объявления чрезвычайного положения, Советская армия ввела войска в Азербайджан, в результате чего были убиты и ранены сотни невинных людей.

В рамках мероприятия студенты прочли стихи, посвященные трагедии 20 Января.

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Версия на английском языке ФотоVictims of Azerbaijan's Black January Tragedy remembered in Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanda 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad olunub

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