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В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января 

В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января  Посольство Азербайджана в Пакистане организовало семинар по случаю 20 Января - Дня всенародной скорби.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 11:18
В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января 

Посольство Азербайджана в Пакистане организовало семинар по случаю 20 Января - Дня всенародной скорби.

Как сообщает Report, на семинаре "20 Января - героическая летопись истории Азербайджана" приняли участие студенческо-преподавательский состав пакистанского Национального университета современных языков (NUML), представители мозговых центров страны, а также сотрудники посольства.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов отметил, что в этом году отмечается 34-я годовщина трагедии 20 Января, он выразил глубокое уважение к памяти погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Посол отметил, что по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка. Дипломат подчеркнул, что благодаря мудрому руководству президента Ильхама Алиева азербайджанская армия восстановила суверенитет и территориальную целостность страны.

На семинаре также выступили декан факультета иностранных языков Национального университета современных языков профессор Джамиль Асгар Джами и исполнительный директор пакистанского Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) Мохаммад Шакил Ахмед. Они отметили, что январские события являются символом независимости, борьбы за свободу и несгибаемой воли азербайджанского народа.

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