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В ПА ОБСЕ пресечены антиазербайджанские инициативы

В ПА ОБСЕ пресечены антиазербайджанские инициативы На внеочередном онлайн-заседании бюро ПА ОБСЕ были пресечены попытки армянской и других делегаций принять меры против Азербайджана, создать рабочую группу в связи с карабахскими армянами.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 20:34
В ПА ОБСЕ пресечены антиазербайджанские инициативы

На внеочередном онлайн-заседании Бюро ПА ОБСЕ были пресечены попытки армянской и других делегаций принять меры против Азербайджана, создать рабочую группу в связи с карабахскими армянами.

Как сообщили Report из Милли Меджлиса, Бюро отвергло подобные инициативы.

Сообщается, что главной темой заседания стало обсуждение последних событий на Южном Кавказе, в частности, локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, и сложившейся ситуации.

Президент ПА ОБСЕ - депутат из Финляндии Пиа Каума отметила, что члены Бюро из ряда стран обратились к ней с просьбой обсудить вопросы, связанные с нынешней ситуацией в Карабахе и защитой прав и безопасности проживающих там армян.

Руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ, председатель Генерального комитета ПА ОБСЕ по вопросам экономики, науки, технологий и окружающей среды, член Бюро Азай Гулиев, выступивший в ходе обсуждений, подробно проинформировал о причинах, целях и результатах проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий.

Азай Гулиев, приводя конкретные факты, опроверг необоснованные утверждения о том, что карабахские армяне якобы подверглись “этнической чистке”, заявив, что обратное было доказано в ходе последнего визита независимой миссии ООН в Карабах.

В заключение президент ПА ОБСЕ Пиа Каума и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен выразили готовность внести свой вклад в установление доверия между Арменией и Азербайджаном и прочного мира на Южном Кавказе.

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