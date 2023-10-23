В ОТГ обсудили возможность создания Института человеческих ресурсов тюркского мира

В Самарканде состоялась вторая встреча руководителей ответственных за развитие человеческих ресурсов структур стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Самарканде состоялась вторая встреча руководителей ответственных за развитие человеческих ресурсов структур стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОТГ.

Участники мероприятия обсудили развитие сотрудничества в области человеческих ресурсов, в том числе в вопросах, связанных с молодежью и образованием.

Стороны также обсудили предложенную Турцией инициативу о создании Института человеческих ресурсов тюркского мира.

Отметим, что Азербайджан на встрече представляла председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.