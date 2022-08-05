В ООН высказались по поводу нападения на посольство Азербайджана в Лондоне

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне.
Отвечая на вопрос местного бюро
"Совет Безопасности ООН должен выразить отношение по поводу этого вопроса. ООН верит в важность уважения дипломатических зданий по всему миру", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь генсека сказал, что узнал об этом нападении из прессы.
"У меня нет подробных сведений из первоисточника о произошедшем. В качестве общего заявления могу сказать, что ООН верит в важность уважения дипломатических зданий по всему миру", - отметил С.Дюжаррик.
Напомним, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы. Войдя в здание посольства, члены группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.
Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.
Факт расследуют местные правоохранительные органы. О результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация.
Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений.