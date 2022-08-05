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В ООН высказались по поводу нападения на посольство Азербайджана в Лондоне

В ООН высказались по поводу нападения на посольство Азербайджана в Лондоне Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 22:57
В ООН высказались по поводу нападения на посольство Азербайджана в Лондоне

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне.

Отвечая на вопрос местного бюро Report, С.Дюжаррик заявил, что Совбез ООН должен выразить отношение по поводу данного нападения.

"Совет Безопасности ООН должен выразить отношение по поводу этого вопроса. ООН верит в важность уважения дипломатических зданий по всему миру", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь генсека сказал, что узнал об этом нападении из прессы.

"У меня нет подробных сведений из первоисточника о произошедшем. В качестве общего заявления могу сказать, что ООН верит в важность уважения дипломатических зданий по всему миру", - отметил С.Дюжаррик.

Напомним, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы. Войдя в здание посольства, члены группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Факт расследуют местные правоохранительные органы. О результатах расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений.

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Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücuma reaksiya verib

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