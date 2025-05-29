В ООН состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню независимости Азербайджана

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось официальное мероприятие, приуроченное к 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
Как сообщает американское бюро
Вечер прошел под модераторством второго секретаря Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нигяр Байрамлы. На мероприятии прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Затем постпред Тофиг Мусаев рассказал о богатом историческом наследии нашей страны, борьбе за независимость и сотрудничестве с ООН. Он отметил, что созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика была первым мусульманским государством со светской, демократической и парламентской формой правления. Республика, просуществовавшая всего 23 месяца, опередила многие страны своего времени, предоставив женщинам право голоса и обеспечив права человека.
Дипломат подчеркнул, что Азербайджан, восстановивший свою независимость в 1991 году, поддерживает цели и принципы ООН и активно сотрудничает в различных сферах деятельности организации, включая устойчивое развитие, права человека, международный мир и безопасность. Азербайджан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, члена ЭКОСОС и Совета по правам человека также активно присоединяется к различным инициативам.
Посол отметил, что в этом году отмечается пятая годовщина полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также 30-летие принятия Конституции страны. По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2025 год "Годом Конституции и Суверенитета".
В заключение дипломат выразил благодарность представителям дружественных стран, которые поддерживают Азербайджан в этот знаменательный день.
В рамках мероприятия также была организована выставка документов периода Азербайджанской Демократической Республики, большинство экспонатов были предоставлены из личного архива историка и исследователя Дильгама Ахмеда.
На вечере талантливые члены действующего в Нью-Йорке Молодежно-детского центра развития "Мой путь" исполнили танец "Терекеме", известные исполнители Роя Мириева и Ризван Алиев исполнили такие популярные музыкальные произведения, как "Сары гелин", "Живи, Азербайджан", "Мой народ" и другие.