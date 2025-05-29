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В ООН состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню независимости Азербайджана

В ООН состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню независимости Азербайджана В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось официальное мероприятие, приуроченное к 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 05:51
В ООН состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню независимости Азербайджана

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось официальное мероприятие, приуроченное к 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные представители различных структур ООН, а также послы и дипломаты многих государств-членов организации.

Вечер прошел под модераторством второго секретаря Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нигяр Байрамлы. На мероприятии прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем постпред Тофиг Мусаев рассказал о богатом историческом наследии нашей страны, борьбе за независимость и сотрудничестве с ООН. Он отметил, что созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика была первым мусульманским государством со светской, демократической и парламентской формой правления. Республика, просуществовавшая всего 23 месяца, опередила многие страны своего времени, предоставив женщинам право голоса и обеспечив права человека.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан, восстановивший свою независимость в 1991 году, поддерживает цели и принципы ООН и активно сотрудничает в различных сферах деятельности организации, включая устойчивое развитие, права человека, международный мир и безопасность. Азербайджан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, члена ЭКОСОС и Совета по правам человека также активно присоединяется к различным инициативам.

Посол отметил, что в этом году отмечается пятая годовщина полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также 30-летие принятия Конституции страны. По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2025 год "Годом Конституции и Суверенитета".

В заключение дипломат выразил благодарность представителям дружественных стран, которые поддерживают Азербайджан в этот знаменательный день.

В рамках мероприятия также была организована выставка документов периода Азербайджанской Демократической Республики, большинство экспонатов были предоставлены из личного архива историка и исследователя Дильгама Ахмеда.

На вечере талантливые члены действующего в Нью-Йорке Молодежно-детского центра развития "Мой путь" исполнили танец "Терекеме", известные исполнители Роя Мириева и Ризван Алиев исполнили такие популярные музыкальные произведения, как "Сары гелин", "Живи, Азербайджан", "Мой народ" и другие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-də Azərbaycanın Müstəqillik Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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