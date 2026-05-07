В ООН состоялось мероприятие по подготовке к WUF13

В штаб-квартире ООН состоялось мероприятие на тему "Формирование безопасных, инклюзивных и устойчивых городов в условиях миграции – подготовка к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13)" .

Мероприятие проведено для привлечения внимания к WUF13 и организовано Азербайджаном совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в рамках II Международного форума по обзору миграции, который продлится до 8 мая.

Это одно из 18 запланированных в штаб-квартире ООН мероприятий высокого уровня в рамках Форума.

На мероприятии выступили начальник ГМС Вюсал Гусейнов, региональный директор МОМ по Европе и Центральной Азии Артур Эркен, руководитель нью-йоркского офиса по координации Программы UN-Habitat Тони-Шей Фреклтон.

Затем под модерацией постоянного представителя Азербайджана при ООН Тофига Мусаева состоялись панельные дискуссии и интерактивная сессия.

Кроме того, на второй день форума состоялась общая дискуссия, посвященная итогам обсуждений, проведенных в рамках круглых столов.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.