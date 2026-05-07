Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ООН состоялось мероприятие по подготовке к WUF13

    Внешняя политика
    • 07 мая, 2026
    • 10:52
    В ООН состоялось мероприятие по подготовке к WUF13

    В штаб-квартире ООН состоялось мероприятие на тему "Формирование безопасных, инклюзивных и устойчивых городов в условиях миграции – подготовка к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13)" .

    Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

    Мероприятие проведено для привлечения внимания к WUF13 и организовано Азербайджаном совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в рамках II Международного форума по обзору миграции, который продлится до 8 мая.

    Это одно из 18 запланированных в штаб-квартире ООН мероприятий высокого уровня в рамках Форума.

    На мероприятии выступили начальник ГМС Вюсал Гусейнов, региональный директор МОМ по Европе и Центральной Азии Артур Эркен, руководитель нью-йоркского офиса по координации Программы UN-Habitat Тони-Шей Фреклтон.

    Затем под модерацией постоянного представителя Азербайджана при ООН Тофига Мусаева состоялись панельные дискуссии и интерактивная сессия.

    Кроме того, на второй день форума состоялась общая дискуссия, посвященная итогам обсуждений, проведенных в рамках круглых столов.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    В ООН состоялось мероприятие по подготовке к WUF13
    В ООН состоялось мероприятие по подготовке к WUF13
    В ООН состоялось мероприятие по подготовке к WUF13

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Вюсал Гусейнов
    Фото
    BMT-də WUF13-ə hazırlıq mövzusunda yüksəksəviyyəli tədbir keçirilib
    Фото
    High-Level event on preparations for WUF13 held at UN Headquarters

    Последние новости

    11:55

    Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 года

    Внутренняя политика
    11:54

    Амруллаев: Образование - не только передача знаний, но и формирование мировоззрения учащихся

    Наука и образование
    11:53

    Госбюджет Азербайджана за 4 месяца исполнен с профицитом в 3 млрд манатов

    Финансы
    11:49

    В поселке Сарай взорвался автомобиль, есть пострадавший

    Происшествия
    11:45

    Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военных

    Другие страны
    11:44

    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%

    Бизнес
    11:36
    Фото

    Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщении

    Инфраструктура
    11:30

    В Азербайджане с начала года застрахованы 44,8 тыс. человек

    Финансы
    11:30
    Видео

    В Балакене строят новую канатную дорогу

    Инфраструктура
    Лента новостей