В ООН рассказали о гендерном равенстве в Азербайджане

Заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова выступила на 67-й ежегодной встрече ООН по вопросам гендерного равенства на тему "Образование женщин в век инновационно-технологических изменений и цифро

Заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова выступила на 67-й ежегодной встрече ООН по вопросам гендерного равенства на тему "Образование женщин в век инновационно-технологических изменений и цифровых технологий".

Как сообщает местное бюро Report, в своем выступлении С.Гахраманова рассказала об опыте Азербайджана в области гендерного равенства: "Сегодня информационно-коммуникационные технологии играют ключевую роль в социально-экономическом развитии общества и являются одним из факторов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Гендерное всестороннее обеспечение равенства является одной из целей Азербайджанского государства. Закон о гарантиях гендерного (мужского и женского) равенства в стране гарантировал включение гендерного фактора во все сферы жизни общества и недопущение неравенства между мужчиной и женщиной".

Она подчеркнула, что ежегодно Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей представляет в парламент страны отчет о выполнении этого закона, что позволяет проводить гендерный анализ как в государственных структурах, так и в частном секторе.