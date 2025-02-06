В ООН прокомментировали закрытие USAID: Мы привержены конструктивному диалогу с США

ООН привержена конструктивному диалогу с Вашингтоном на фоне закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).

ООН привержена конструктивному диалогу с Вашингтоном на фоне закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга.

Он отметил, что ООН осведомлена о решении правительства США прекратить финансирование иностранной помощи.

"Мы соблюдаем все законные указания в наших государствах-членах. USAID имеет длительную историю сотрудничества с различными правительствами государств-членов организации", - добавил Ф.Хак.

Отметим, что официальный сайт USAID в настоящее время не функционирует. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены независимого статуса USAID и его интеграции в структуру Государственного департамента. Госсекретарь Марко Рубио назначен временно исполняющим обязанности директора Агентства.

Следует подчеркнуть, что глава USAID Саманта Пауэр известна своими проармянскими заявлениями в X. Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что официальный Баку направил США уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID, что делало неизбежным прекращение его работы в стране.