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В ООН прокомментировали закрытие USAID: Мы привержены конструктивному диалогу с США

В ООН прокомментировали закрытие USAID: Мы привержены конструктивному диалогу с США ООН привержена конструктивному диалогу с Вашингтоном на фоне закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).
Внешняя политика
6 февраля 2025 г. 22:44
В ООН прокомментировали закрытие USAID: Мы привержены конструктивному диалогу с США

ООН привержена конструктивному диалогу с Вашингтоном на фоне закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга.

Он отметил, что ООН осведомлена о решении правительства США прекратить финансирование иностранной помощи.

"Мы соблюдаем все законные указания в наших государствах-членах. USAID имеет длительную историю сотрудничества с различными правительствами государств-членов организации", - добавил Ф.Хак.

Отметим, что официальный сайт USAID в настоящее время не функционирует. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены независимого статуса USAID и его интеграции в структуру Государственного департамента. Госсекретарь Марко Рубио назначен временно исполняющим обязанности директора Агентства.

Следует подчеркнуть, что глава USAID Саманта Пауэр известна своими проармянскими заявлениями в X. Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что официальный Баку направил США уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID, что делало неизбежным прекращение его работы в стране.

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Версия на азербайджанском языке BMT USAID-ın bağlanması barədə: ABŞ rəhbərliyi ilə konstruktiv dialoqa sadiqik

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