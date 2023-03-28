В ООН пройдет пленарное заседание, организованное Азербайджаном

В ООН пройдет пленарное заседание, организованное Азербайджаном.

В ООН пройдет пленарное заседание, организованное Азербайджаном.

Как сообщает американское бюро Report , делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым находится с рабочим визитом в США.

В рамках визита делегация примет участие в 22-й сессии Комитета экспертов по государственному управлению Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), которая пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В рамках мероприятия планируется выступление У.Мехтиева на тему "Достижение Целей устойчивого развития и применение принципов эффективного управления ООН для устойчивого развития".

Кроме того, в рамках мероприятия состоится пленарная сессия "Трансформация предоставления государственных услуг посредством человекоориентированного дизайна и совместного управления", организованная совместно Государственным агентством и Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. На пленарной сессии, организованной нашей страной, будет представлена информация о концепции ASAN xidmət, созданной по инициативе президента Азербайджана, а также об "Индексе ASAN xidmət" и других направлениях деятельности Государственного агентства, будут проведены обсуждения с участием международных экспертов.

В рамках визита У.Мехтиев проведет двусторонние встречи с официальными лицами ООН и представителями государств-членов.