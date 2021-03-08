В ООН принята декларация, отвечающая интересам Азербайджана

Начиная с 7 марта, в Киото, Япония, проходит 14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Начиная с 7 марта, в Киото, Япония, проходит 14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Как сообщает Report, в ходе конгресса была принята Киотская декларация, направленная на усиление усилий по борьбе с глобальной преступностью. В этом 5-летнем документе программного характера содержится ряд положений, отвечающих национальным интересам Азербайджана на основе его предложений.

Отметим, что Азербайджан на конгрессе, который продлится до 12 марта, представляет делегация во главе с министром юстиции Фикретом Мамедовым, в состав которой входят ответственные лица МИД, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.