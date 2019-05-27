​В ООН приняли резолюцию при соавторстве Азербайджана

Организация объединенных наций (ООН) приняла резолюцию, одной из соавторов которой является Азербайджан.

Как сообщает Report, Резолюция была принята в ходе 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Резолюция по данной теме рассматривалась в Комиссии впервые.

Ее инициатором является Беларусь. Документ содержит ряд практически ориентированных рекомендаций, направленных на большее вовлечение общества в целом, а также на большее вовлечение международных организаций, прежде всего Управления ООН по наркотикам и преступности, в поддержку национальных усилий в этой области.

Соавторами резолюции стали 23 государства, представляющие все регионы мира: : Австрия, Азербайджан, Афганистан, Великобритания, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Нигерия, Норвегия, Панама, Россия, Сальвадор, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.