В ООН представлен 5-й периодический доклад Азербайджана по Конвенции ООН против пыток

В рамках 79-й сессии Комитета ООН против пыток в Женеве 23-24 апреля представлен пятый периодический доклад Азербайджанской Республики по Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

В рамках 79-й сессии Комитета ООН против пыток в Женеве 23-24 апреля представлен пятый периодический доклад Азербайджанской Республики по "Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую Республику на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

В своем выступлении замминистра отметил, что Азербайджанская Республика придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными органами ООН в сфере прав человека, подробно проинформировал членов Комитета о судебных реформах, реализованных в нашей стране за последнее время, а также о других прогрессивных шагах в области реализации обязательств, вытекающих из Конвенции.

Заместитель министра заявил, что впервые после освобождения азербайджанских земель от 30-летней армянской оккупации в результате Отечественной войны Азербайджанская Республика сможет выполнять свои обязательства, вытекающие из международных соглашений, стороной которых она является, и полностью обеспечит верховенство закона на всей территории страны.

Кроме того, С.Шарифов предоставил обширную информацию о мерах, принятых правительством Азербайджанской Республики по углублению законодательных реформ, включая внедрение новых информационных технологий, а также организованных для сотрудников правоохранительных органов в стране и за рубежом многочисленных тренингах, семинарах и образовательных программах по правам и основным свободам человека.

Помимо вышеперечисленного, члены Комитета были проинформированы о мерах по обеспечению независимости судебной системы, модернизации системы правосудия, совершенствованию пенитенциарной инфраструктуры, предоставлению качественных медицинских услуг заключенным, гуманизации уголовно-исполнительной политики, принятых национальных планах действий и государственных программах в области внедрения альтернативных видов наказаний, борьбы с торговлей людьми и бытовым насилием, обеспечения прав детей, в том числе ликвидации всех форм насилия в отношении детей.