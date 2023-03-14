В ООН поднят вопрос о разграблении Арменией природных богатств Азербайджана

На 52-й сессии Совета по правам человека ООН был поднят вопрос о незаконной эксплуатации и разграблении армянскими компаниями природных богатств Азербайджана.

На 52-й сессии Совета по правам человека ООН был поднят вопрос о незаконной эксплуатации и разграблении армянскими компаниями природных богатств Азербайджана.

Как сообщает Report, выступившая в сессии вице-президент Молодежного парламента Целей устойчивого развития Джулия Россо отметила, что на некогда оккупированных территориях Азербайджана осуществлялась широкомасштабная и незаконная эксплуатация месторождений золота и других природных богатств.

Она сообщила, что армянские компании и приглашенные из-за границы лица активно разграбляли природные богатства Азербайджана: "Это привело к загрязнению атмосферы, воды, земли, вырубке лесов, нарушению биоразнообразия и уничтожению среды обитания. Эта эксплуатация была незаконной и не соответствовала международным требованиям, отчего ее последствия еще серьезнее. Нанесенный окружающей среде урон повредил уникальную экосистему региона. В течение 30-летней оккупации некогда охраняемым территориям был нанесен большой урон, что отрицательно сказалось на среде обитания имеющихся там видов. Примером может служить вырубка редкого платанового леса в Зангиланском районе. Платановый лес в Зангилане считался вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе. Уничтожение этой территории – еще один признак экотеррора".

Представитель структуры отметила, что в Карабахе произошло массовое уничтожение экосистемы, характеризующееся как "экоцид" и требующее привлечения к уголовной ответственности.

"Вражеское отношение армянской стороны к природе Азербайджана угрожает не только экологическому балансу, флоре и фауне Азербайджана, но наряду с другими провокационными действиями усиливает ненависть, серьезно угрожает миру и безопасности в регионе", - добавила Джулия Россо.

Дж.Россо призвала внимательно относится к постконфликтным территориям, поменять подход, нарушающий территориальную целостность государств, соблюдать стандарты ООН в сфере окружающей среды и ряд конвенций и резолюций, запрещающих уничтожение движимого и недвижимого имущества государств, территория которых оккупирована.