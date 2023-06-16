В ООН подняли вопрос о минном терроре Армении

Заведующий отделом по политике социальной защиты людей с инвалидностью Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Сабир Годжаев выступил на 16-й Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов (cosp16) Комитета ООН по пра

Заведующий отделом по политике социальной защиты людей с инвалидностью Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Сабир Годжаев выступил на 16-й Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов (cosp16) Комитета ООН по правам инвалидов (CRPD) в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report , в своем выступлении С.Годжаев проинформировал представителей государств-членов о принятых правительством Азербайджана законах в этой сфере и реализуемых проектах в целях обеспечения участия лиц с ограниченными возможностями во всех сферах общественной жизни.

Завотделом также рассказал о нововведениях в законодательство страны, призванных расширить охват социальной защитой лиц с ограниченными возможностями, обеспечить их трудоустройство.

С.Годжаев также проинформировал участников мероприятия, что в Азербайджане создана единая электронная база данных о лицах с ограниченными возможностями.

Он также прокомментировал ложные и провокационные обвинения армянского делегата, отметив что, утверждения о якобы блокировке дороги Лачын-Ханкенди категорически не соответствуют действительности.

"Азербайджан никогда не препятствовал свободному передвижению по дороге жителей, а также использованию для транспортировки продуктов питания, медикаментов и в других гуманитарных целях, в том числе проезду представителей Международного Комитета Красного Креста. Это также подтверждается многочисленными задокументированными фактами, разоблачающими ​ложь Армении", - указал Сабир Годжаев.

Он, в свою очередь, отметил, что, несмотря на завершение конфликта, Армения отказывается делиться точной и полной информацией о сотнях тысяч мин, которые она установила на азербайджанских территориях, и эти мины продолжают убивать и калечить гражданское население.

"За последние 30 лет около 3 300 человек стали жертвами мин. В постконфликтный период с ноября 2020 года более 300 азербайджанских мирных жителей и военнослужащих погибли или стали инвалидами в результате минного террора", - констатировал С.Годжаев.