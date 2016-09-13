В ООН откроется 71-я сессия Генеральной Ассамблеи

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В ООН открывается 71-я сессия Генеральной Ассамблеи — главного совещательного органа всемирной организации, ежегодно собирающего лидеров всех 193 государств.

Как передает Report,новая сессия, председателем которой ранее был избран постпред Фиджи Питер Томсон, откроется в 15.00, после чего состоится традиционная минута молчания для молитвы или размышления.

Генеральная Ассамблея 19 сентября впервые созывает заседание по реагированию на масштабное перемещение беженцев и мигрантов на уровне глав государств и правительств. В ООН рассчитывают использовать возможность для выработки системы реагирования на перемещение больших групп людей, бежавших из родных стран.

Через неделю после открытия сессии открывается общеполитическая дискуссия, в которой традиционно принимают участие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В этом году дискуссия пройдет с 20 по 26 сентября.

Согласно предварительному списку участников, распространенному департаментом общественной информации ООН, около 100 стран будут представлены на высшем уровне, среди них США, Франция, Польша, Египет, Словения, Азербайджан, Финляндия, Великобритания, Китай, Турция, Йемен, Афганистан и другие.