В ООН осудили насилие Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике

На международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на тему “На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль Комитета C24 в искоренении колонизации”, было осуждено насилие Франции в Новой Ка

На международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на тему “На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль Комитета C24 в искоренении колонизации”, было осуждено насилие Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике.

Как сообщает Report, на мероприятии в рамках ежегодного заседания специального комитета - C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, директор по политическим вопросам правящей партии Тавини Французской Полинезии Ричард Тухейава, а также Сен-Мартена, Корсики, Мартиники, члены движения за независимость от Французской Гвианы, Гваделупы и Бонэйра, подробно рассказали о колониальной политике Франции и Нидерландов.

Кроме того, они также подробно рассказали о грубом нарушении фундаментальных прав коренных народов, незаконном разграблении их природных ресурсов и невыполнении международных обязательств, резко осудили продолжение политики колонизации со стороны Франции.

Участники выразили глубокую благодарность Азербайджану, который доводит до мировой общественности требования народов, которые они представляют.

Они отметили, при поддержке Бакинской инициативной группы, выступающей в роли международной платформы их народы в скором времени обретут независимость.

По итогам конференции было принято политическое обращение. Участники взяли на себя обязательство активизировать свое участие в региональных и глобальных мероприятиях, организуемых ООН, и усилить свою борьбу в рамках ООН.