В ООН обсудили минную проблему в Азербайджане

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов рассказал о минной проблеме в Азербайджане на конференции в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов рассказал о минной проблеме в Азербайджане на конференции в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Report, на конференции "Жертвы террора - международные стандарты и передовая практика. На пути национального применения модели законодательных положений ООН по жертвам террора" Аббасов говорил о минном терроре, осуществляемом Арменией против Азербайджана на протяжении 30 лет.

В своем выступлении он коснулся масштабов ущерба, в том числе окружающей среде, в результате этого террора.

Представитель БИГ сказал о полутора миллионах установленных Арменией мин на территории Азербайджана, жертвами которых до сих пор становятся жители страны.

Аббасов с трибуны ООН призвал Армению передать Азербайджану точные карты минных полей.