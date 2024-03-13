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В ООН обсудили минную проблему в Азербайджане

В ООН обсудили минную проблему в Азербайджане Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов рассказал о минной проблеме в Азербайджане на конференции в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 13:19
В ООН обсудили минную проблему в Азербайджане

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов рассказал о минной проблеме в Азербайджане на конференции в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Report, на конференции "Жертвы террора - международные стандарты и передовая практика. На пути национального применения модели законодательных положений ООН по жертвам террора" Аббасов говорил о минном терроре, осуществляемом Арменией против Азербайджана на протяжении 30 лет.

В своем выступлении он коснулся масштабов ущерба, в том числе окружающей среде, в результате этого террора.

Представитель БИГ сказал о полутора миллионах установленных Арменией мин на территории Азербайджана, жертвами которых до сих пор становятся жители страны.

Аббасов с трибуны ООН призвал Армению передать Азербайджану точные карты минных полей.

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Версия на английском языке ВидеоExecutive director of Baku Initiative Group speaks about landmine problems facing Azerbaijan at UN event
Версия на азербайджанском языке ВидеоBMT-də Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemlərindən danışılıb

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