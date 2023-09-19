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В ООН направлено обращение в связи с минным террором Армении

В ООН направлено обращение в связи с минным террором Армении Пострадавшие в результате разрыва мин, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана направили совместное обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН).
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 16:25
В ООН направлено обращение в связи с минным террором Армении

Пострадавшие в результате разрыва мин, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана направили совместное обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Обращаемся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису, президенту Совета по правам человека ООН Вацлаву Балеку и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и сообщаем, что с 1991 года Армения установила на территории Азербайджана более 1 млн мин. Количество этих мин превышает число людей, вынужденно покинувших зону конфликта.

В результате работ по разминированию на освобожденных территориях обнаружено и обезврежено около 95 тыс. мин и других взрывных устройств. Это означает спасение более 100 тыс. человек. Азербайджанское государство днем и ночью обезвреживает мины, установленные Арменией. Азербайджан входит в список наиболее загрязненных минами и пострадавших от мин стран. Жертвами минного террора Армении против азербайджанского народа стали 3 393 человека. 357 из них - дети, 38 - женщины.

Мы требуем от ООН, других международных организаций и стран дать оценку этим действиям Армении. Мы хотим жить в мире и спокойствии. Мы хотим мира без мин".

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın mina terroru ilə bağlı BMT-yə müraciət ünvanlanıb

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