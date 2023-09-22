В ООН началась встреча глав МИД России и Азербайджана

В ООН началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова с своём Telegram-канале.
В ООН началась встреча глав МИД России и АзербайджанаВ ООН началась встреча глав МИД России и Азербайджана В ООН началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова с своём Telegram-канала.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 20:54
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В ООН началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.