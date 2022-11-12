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В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана

В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана 12:30
Внешняя политика
12 ноября 2022 г. 12:45
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана

Мэрия города Дарем (Durham) штата Северная Каролина США объявила 8 ноября Днем Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, в декларации, подписанной мэром города Элейн О'Нил, говорится, что Дарем "стал родным домом для гордых и ярких американцев азербайджанского происхождения, которые вносят свой вклад в укрепление сфер искусства и музыки, бизнеса и финансов, права и правительства, образования и социальной службы, науки и медицины".

Отмечается, что Организация дружбы с Азербайджаном также прилагает усилия по содействию межкультурному взаимопониманию между Даремом и Азербайджаном. "Граждане города азербайджанского происхождения - среди защитников и активистов Дарема. Они прилагают усилия, чтобы сделать город и общество лучше для всех, и осуществляют деятельность для укрепления наших отношений с историческими соседями".

Также отмечается, что 8 ноября американские азербайджанцы отмечают День Победы Азербайджана по случаю освобождения в 2020 году от оккупации международно признанных территорий Азербайджана. Мэр города подчеркнула, что в связи с этим 8 ноября 2022 года объявлен Днем Победы Азербайджана, и пригласила всех жителей присоединиться к празднику американских азербайджанцев, внесших большой вклад в жизнь города Дарем.

Отметим, что декларация была принята по инициативе главы Организации дружбы с Азербайджаном.

Ранее мэрия Бруклинского административного района Нью-Йорка впервые в США объявила 8 ноября Днем Победы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ şəhərlərindən birində 8 Noyabr tarixi Azərbaycanın Zəfər Günü elan edilib

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