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В Общине Западного Азербайджана потребовали от Армении не поддаваться на провокации Франции

В Общине Западного Азербайджана потребовали от Армении не поддаваться на провокации Франции Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с продажей Францией летального вооружения Армении.
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 00:03
В Общине Западного Азербайджана потребовали от Армении не поддаваться на провокации Франции

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с продажей Францией летального вооружения Армении.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Франция предпринимает шаги по проникновению в регион Южного Кавказа для того, чтобы обострить там ситуацию. 18 июня 2024 года подписан договор о поставках из Франции в Армению самоходных артиллерийских установок CAESAR и снарядов к ним.

В тот же день группа французских политиков обратилась к президенту Франции с призывом направить войска в Армению. Тот факт, что это организованная кампания, ни у кого не вызывает сомнения. Очевидно, что Франция пытается совершить провокацию в регионе и, злоупотребив возникшей ситуацией, направить туда войска.

Община Западного Азербайджана крайне резко осуждает опасные игры и неприемлемые провокации Франции.

Противоречивы действия руководства Армении, которое, с одной стороны, говорит о мире, а с другой – закупает наступательное вооружение. В связи с этим община требует от Армении не поддаваться провокациям Франции, положить конец реализуемой ею масштабной программе милитаризации и встать на путь мира с Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistandan Fransanın təxribatlarına uymamağı tələb edir

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